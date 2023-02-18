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Alper hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan "Acı Kaybımız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. Güreş Birliği'nden

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Alper hayatını kaybetti
Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan "Acı Kaybımız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. Güreş Birliği'nden
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