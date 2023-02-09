Bursaspor 17 TIR gönderdi

Bursaspor taraftarı, deprem bölgesine yardım etmek amacıyla seferberlik ilan etti. Bursa Timsah Park'ta depremin ilk gününde oluşturulan merkezde; taraftarlardan gelen yardım malzemelerini toplayan Teksas taraftar grubu, 2 gün içinde 17 TIR'ı doldurarak afet bölgesine gönderdi. Yeşil-beyazlı taraftarların ve Bursalı vatandaşların stadyumda topladığı yardımlarla yola çıkacak yardım tırı sayısının daha da artacağı bildirildi.
Bursaspor taraftarı, deprem bölgesine yardım etmek amacıyla seferberlik ilan etti. Bursa Timsah Park'ta depremin ilk gününde oluşturulan merkezde; taraftarlardan gelen yardım malzemelerini toplayan Teksas taraftar grubu, 2 gün içinde 17 TIR'ı doldurarak afet bölgesine gönderdi. Yeşil-beyazlı taraftarların ve Bursalı vatandaşların stadyumda topladığı yardımlarla yola çıkacak yardım tırı sayısının daha da artacağı bildirildi.