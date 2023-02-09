Haberler Deprem Bursaspor 17 TIR gönderdi

Bursaspor 17 TIR gönderdi

Bursaspor taraftarı, deprem bölgesine yardım etmek amacıyla seferberlik ilan etti. Bursa Timsah Park'ta depremin ilk gününde oluşturulan merkezde; taraftarlardan gelen yardım malzemelerini toplayan Teksas taraftar grubu, 2 gün içinde 17 TIR'ı doldurarak afet bölgesine gönderdi. Yeşil-beyazlı taraftarların ve Bursalı vatandaşların stadyumda topladığı yardımlarla yola çıkacak yardım tırı sayısının daha da artacağı bildirildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Bursaspor 17 TIR gönderdi
Bursaspor taraftarı, deprem bölgesine yardım etmek amacıyla seferberlik ilan etti. Bursa Timsah Park'ta depremin ilk gününde oluşturulan merkezde; taraftarlardan gelen yardım malzemelerini toplayan Teksas taraftar grubu, 2 gün içinde 17 TIR'ı doldurarak afet bölgesine gönderdi. Yeşil-beyazlı taraftarların ve Bursalı vatandaşların stadyumda topladığı yardımlarla yola çıkacak yardım tırı sayısının daha da artacağı bildirildi.
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