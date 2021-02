Kubilay Aktaş: Bu başlangıcı Beşiktaş maçında devam ettireceğiz

Y. Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam etti. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kubilay Aktaş, zor bir maç olacağını ancak deplasmana hedefsiz gitmediklerini belirtti. Gençlerbirliği mücadelesinden alınan galibiyeti devam ettirmek istediklerini aktaran Aktaş, "Zor bir maç olacak. Daha önce de gördük, bu ligde her şey olabiliyor. Biz oraya hedefsiz gitmiyoruz. Bizim puana da ihtiyacımız var. Bu tarz deplasmanlarda puan aldığınız zaman ekstra puanlar olacak. Bunun için saha içerisinde elimizden geleni yapacağız. Zor bir savaş olacak ama bunu her geçen maç gösterdik. Şanssız puanlar kaybettik. Antalyaspor maçında son dakikalarda yediğimiz bir gol var. Ondan önce kaçırdığımız pozisyonlar, daha önceki maçlarda da oldu. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bunu da kaybetmeyeceğiz. İnşallah bu başlangıcı Beşiktaş maçında da devam ettireceğiz. Geçen hafta 3 puan aldık, kıymetli bir 3 puandı. Direkt rakibimize karşı bir 3 puandı. Aynı oyunu, isteği ve hırsı bu maçta da gösterip, 1 ve ya olabilir ben inanıyorum, 3 puan olabileceğine inanıyorum. İnşallah anlımızın akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.