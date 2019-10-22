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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Denizlispor geçmişe sünger çekecek

Denizlispor geçmişe sünger çekecek

'de son olarak evinde 'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kötü gidişatına 'da son vermek isteyen yeşil-siyahlılarda, teknik direktör oyuncularına moral aşılamaya çalışırken, deneyimli çalıştırıcının takımla toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. maçının ikinci yarısında sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getiren Özdilek'in, "2-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz beni çok ümitlendirdi. Daha da oyunumuzun üstüne koyacağız ve taraftarıma özlenen takımı izlettireceğiz. Geçmişi unutalım, önümüze odaklanalım" dediği öğrenildi.

Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'nın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında sahaya ilk kez ilk 11'de çıkan Oscar Estupinan, 'de golle tanıştı. Fenerbahçe maçının 73'üncü dakikasında Aissati'nin ortasına iyi yükselerek topu ağlara gönderen Kolombiyalı'nın performansı teknik heyeti de memnun etti. Takımıyla birlikte biri olmak üzere 5 maçta forma giyen Estupinan, toplam 3 gol atmayı başardı. Özdilek'in, Rodallega'nın yokluğunda deplasmanında da Estupinan'a şans vereceği öğrenildi.

  1. 22.10.2019
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