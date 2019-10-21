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Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
21 Ekim 2019 Pazartesi 16:59 Güncelleme: 21.10.2019 17:01
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
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