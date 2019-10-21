Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:59 Güncelleme: 21.10.2019 17:01
Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
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