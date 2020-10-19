İsmail Köybaşı'ndan flaş transfer itirafı! "Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldım"

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden İsmail Köybaşı, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Granada'da forma giyerken verdiği İspanyolda röportaj ile ilgili Köybaşı, "Yurt dışında futbol oynamak ve ülkemizi temsil etmek gurur verici. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. İspanya'da 1 yıl kaldım. Bu süreçte İspanyolcam gelişti. Şu anda gayet iyi bir şekilde insanlarla diyalog kurabiliyorum. Granada'da İspanyolca verdiğim röportaj hem kulübü hem de taraftarı mutlu eden bir davranış oldu. Bu tarz davranışları ülkemizde de bekliyorum. Biz Avrupa'ya gittiğimizde bu konuda bizi yönlendiriyorlar. Umarım bizim ülkemizde de bu tarz davranışları görürüz" dedi.

İspanyol futbolu ile Türk futbolu arasında fark konusunda ise tecrübeli savunmacı, "İspanyol futbolu ile ülkemiz futbolu arasında çok farklılıklar var. Oyun hızı ve oyun organizasyonu anlamında çok büyük farklılıklar var. Bu soruya daha net cevabı İspanya'da benden daha uzun zaman geçiren Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Arda Turan verebilirler." ifadelerini kullandı.

"LEGANES'E TRANSFERİM İMZADAN DÖNDÜ"

Çaykur Rizespor'dan önce Leganes ile anlaştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Leganes'e transferim imza aşamasında gerçekleşmedi. Bazen transferde aksilikler olabiliyor. Ben de futbolun bu aksiliklerini yaşadım. Çaykur Rizespor'dan Tomas Hoca ve sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile konuştum. Sonrasında transferim gerçekleşti. Bundan sonra Rizespor'un hedefleri için çalışacağım"

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"

Kendisine yöneltilen "Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldın mı?" sorusuna ise İsmail Köybaşı, "Evet teklif aldım. Yurt dışından görüştüğümüz kulüpler de oldu. Ben bu sezonda da yurt dışında kalmak istiyordum. Fakat olmadı. Trabzonspor'la ciddi olarak görüşmemiz oldu. Hatayspor'dan da teklif aldım, zaten ben de Hataylıyım. Hatayspor'a o dönem yurt dışında devam etmek istediğimi söylemiştim. Fakat son anda Leganes'e transferim olmadı. Ardından Çaykur Rizespor ile görüştük ve anlaştık." yanıtını verdi.