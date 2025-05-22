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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bursaspor Metehan sırada

Metehan sırada

2. Lig’de de şampiyonluk hedefleyen 3. Lig şampiyonu Bursaspor, 14 gol, 9 asistle Gençlerbirliği’ni Süper Lig’e taşıyan Metehan Mimaroğlu için bastırıyor

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Metehan sırada

Bursaspor, 2. Lig için de şampiyonluk kadrosu kuruyor. Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Sertaç Çam, Ahmet Efe Çakmakkaya ve Ertuğrul İdris Furat'a imza attıran Timsahlar, bu sezon 14 gol, 9 asistlik performansıyla G.Birliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Metehan Mimaroğlu'nu da kadrosuna katmaya yakın.

ÇİLEK TRANSFERİ

Başkent ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki tecrübeli sol kanadın Bursaspor'un teklifine sıcak baktığı, transferdeki en önemli pürüzün kırmızı-siyahlı yönetimin istediği yüksek bonservis olduğu öğrenildi. Pazarlıklarını sürdüren Başkan Enes Çelik'in 'çilek' olarak nitelendirdiği Metehan transferi için tüm şartlarını zorladığı bildirildi.

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