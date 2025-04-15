Bursaspor "süper" olacak

HEDEF SÜPER LİG

Türk futbolunun köklü kulübü, 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 3. Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Balıkesir'de oynanan Artvin Hopaspor maçını yaklaşık 15 bin taraftarının desteğiyle 2-1 kazanan Timsah, üst üste 2 yıl daha mutlu sona ulaşıp gerçek adresi olan Süper Lig'e dönmeyi amaçlıyor.

EN AZ 7-8 TRANSFER

Sezon başında Başkan Enes Çelik yönetiminde yeniden yapılanan ve 1 milyar 900 milyon liralık devasa borcu, 800 milyon liraya kadar indiren Bursaspor, yeni sezon için de kolları sıvadı. Timsahlar, 2. Lig kadrosu için en az 7-8 transfer yaparak yine şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

ŞİMDİDEN 20 BİN KOMBİNE SATILDI

Maçlarını kapalı gişe oynayan ve 41 bin taraftar ortalamasıyla, Türkiye'de en çok taraftar toplayan 2. takım olan Bursaspor, daha şimdiden yeni sezon için 20 bin kombine sattı. Takımı ait olduğu Süper Lig'e çıkarmaya baş koyan Enes Çelik yönetimi, gelir getirici projelerle önümüzdeki dönemde borcunu sıfırlamayı planlıyor.