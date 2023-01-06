Haberler Bursaspor Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar

Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar

Bursaspor formasıyla tekrar futbol hayatına adım atan Özer Hurmacı, “Bursaspor için futbola geri dönmem gerekiyordu o yüzden de buradayım. Takımla birlikte 8 gündür antrenman yapıyorum. Bursaspor'a tekrardan geri döndüğüm için mutluyum. Teknik direktör olmak için çalışırken tekrardan futbolcu pozisyonuna döndüm" dedi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 16:02
Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar

Bursaspor ile birlikte futbola da tekrar geri dönen Özer Hurmacı, basın toplantısı düzenledi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki futbolcu, "Bursaspor için futbola geri dönmem gerekiyordu o yüzden de buradayım. Takımla birlikte 8 gündür antrenman yapıyorum. Bursaspor'a tekrardan geri döndüğüm için mutluyum. Teknik direktör olmak için çalışırken tekrardan futbolcu pozisyonuna döndüm. Burada diğer arkadaşlarımla birlikte takıma katkı vermek için, arkadaşlarıma pozitif enerji vermek için buradayım. Belki de takımdaki genç kardeşlerimizin enerjisi ile birlikte daha iyi olabiliriz. Bunun için 'Bismillahirrahmanirrahim' dedik ve işe başladık" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR ARMASI HER ZAMAN KAZANMAYA OYNAR"
36 yaşındaki futbolcu şöyle devam etti: "Ben Bursaspor'da iken 2 sene boyunca Süper Lig'e çıkmak için uğraştık. Takımdan 1 sene ayrı kaldım, maalesef takımımız bir alt lige düştü. Şimdi ise 2. Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımız ama tekrardan yukarılara çıkmak için mücadele vereceğiz. Hiçbir zaman küme düşmeme mücadelesi veren bir futbolcu olmadım. Bursaspor arması her zaman kazanmaya oynar. Bu iş biraz vizyon ve görüş işidir, Bursaspor'un vizyonu da daima zirvedir .Bursaspor daima zirveye oynamalıdır, biz bunu her zaman böyle bildik ve böyle yapmaya çalıştık, bundan sonra da böyle olacak. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tekrardan zirveye oynamak için mücadele edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz durum kimseyi aldatmasın, gelecekte inşallah daha iyi durumda olacağız."

"FUTBOL BİR TAKIM OYUNUDUR, YAŞA BAKMAZ"
'2 sene önce de transfer yasağımız vardı ve o zaman genç oyuncularla mücadele ediyorduk' diyen Özer Hurmacı, "O dönemdeki genç kardeşlerimizden bir çoğu daha gelişimini tamamlamadan ve değerini bulmadan takımdan ayrıldılar. Şimdiki jenerasyonumuzda aynı şekilde bir gelişim süreci içindeler. Bursaspor formasının büyüklüğünü, taraftarımızın beklentisini karşılamakta zorluk çekiyorlar. Bu arkadaşlarımızda kendilerini oynayarak geliştirecekler. Bu konuda sabırlı olmalıyız. Bu gençlerimiz gerçekten çok istekli ve çok yetenekli zaten Bursaspor altyapısı daima iyi oyuncular çıkartıyor ama buradaki sorun altyapıdan çıkan futbolcu kardeşlerimizin daha gelişimini tamamlamadan Bursaspor'dan ayrılmaları. Gönül ister ki buradan yetişen kardeşlerimizin burada kalıp Bursaspor'un başarısı için mücadele etmesidir. İnşallah bu jenerasyon bunu bu şekilde yaparak başaracaktır. Genç kardeşlerimizin yaşı biraz daha küçük ama futbol bir takım oyunudur, yaşa bakmaz sahaya çıktığında inanan ve mücadele eden kazanır. Bursaspor'un şu andaki pozisyonu nasıl aldatıcıysa genç kardeşlerimizin yaşındaki sayılarda aynı şekilde aldatıcıdır" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi usta yazardan dikkat çeken iddia: "İlla isim vermemiz gerekirse..."
Antalya'da yerel gazetede taciz iddiası! Stajyerin ellerini tutup okşadı...
Aslan'da 3 yolcu birden!
Hasan Ali'den transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor'da istifa
FIFA'dan Türk ekibine transfer yasağı!
ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA
0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aleksander Ceferin UEFA başkanlık seçiminde tek aday Aleksander Ceferin UEFA başkanlık seçiminde tek aday 16:50
Samsunsporlu Ali Kaan'dan itiraf Samsunsporlu Ali Kaan'dan itiraf 16:43
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:40
Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş transfer sözleri Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş transfer sözleri 16:26
Jesus'tan derbi öncesi o isme uyarı! "Son şansın" Jesus'tan derbi öncesi o isme uyarı! "Son şansın" 16:18
Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar 16:02
Daha Eski
Avcı öğrencilerine seslendi! Giresun maçı sonrası... Avcı öğrencilerine seslendi! Giresun maçı sonrası... 15:55
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 15:54
Hasan Ali'den transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray... Hasan Ali'den transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray... 15:32
Manchester United'dan kaleci takviyesi Manchester United'dan kaleci takviyesi 15:16
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 14:48
F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü! F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü! 14:34