''Lig tescil edilebilir''
Kerem Can Akyüz: Salgının uzaması halinde tescil kararı gelebilir. Hiçbir ligde düşme olmasın ve ilk üç sıra üst lige çıksın. Bir sene içinde tüm denge sağlanır.
Bursaspor'un devre arasında Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, çarpıcı açıklamalar yaptı. AS TV'ye konuşan tecrübeli sol bek, "Salgın sürecinin uzaması ligin tesciline kadar gider. Kolay bir salgın olmadığını İtalya ve İspanya'dan da görüyoruz. İlk üç sıranın Süper Lig'e çıkarılması bize yarar ama fırsatçılık olarak algılanmasın. Hiçbir ligde düşme olmasın ve ilk üç sıra bir üst lige çıksın. Bir sene içinde tüm liglerde denge sağlanır" dedi.Kulüple ücretlerin düşürülmesi konusunda görüşmediklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, personelin zor durumda kalmaması için Selçuk Şahin'in önderliğinde para topladıklarını da ifade etti. Bursa'nın bu sezon şampiyon olması gerektiğini vurgulayan Kerem, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu krizden kurtuluşun en büyük ilacı Süper Lig'e çıkmamız. Çıktığımız zaman da Bursaspor'un bir daha küme düşmemesi lazım. Bunu hem maddi hem de mazi olarak kaldıramaz."
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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