''Lig tescil edilebilir'' - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor ''Lig tescil edilebilir''

''Lig tescil edilebilir''

''Lig tescil edilebilir''

: Salgının uzaması halinde tescil kararı gelebilir. Hiçbir ligde düşme olmasın ve ilk üç sıra üst lige çıksın. Bir sene içinde tüm denge sağlanır.

'un devre arasında Denizlispor'dan kadrosuna kattığı , çarpıcı açıklamalar yaptı. AS TV'ye konuşan tecrübeli sol bek, "Salgın sürecinin uzaması ligin tesciline kadar gider. Kolay bir salgın olmadığını ve 'dan da görüyoruz. İlk üç sıranın 'e çıkarılması bize yarar ama fırsatçılık olarak algılanmasın. Hiçbir ligde düşme olmasın ve ilk üç sıra bir üst lige çıksın. Bir sene içinde tüm liglerde denge sağlanır" dedi.Kulüple ücretlerin düşürülmesi konusunda görüşmediklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, personelin zor durumda kalmaması için 'in önderliğinde para topladıklarını da ifade etti. Bursa'nın bu sezon şampiyon olması gerektiğini vurgulayan Kerem, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu krizden kurtuluşun en büyük ilacı Süper Lig'e çıkmamız. Çıktığımız zaman da Bursaspor'un bir daha küme düşmemesi lazım. Bunu hem maddi hem de mazi olarak kaldıramaz."

  1. 5.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Lig tescil edilebilir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA