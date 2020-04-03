Yusuf Şimşek: Liglerin tescil edilmesi saçma bir karar olur

Liglerin geleceği hakkında bir yorum da Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten geldi. Futbol Arena'ya konuşan 44 yaşındaki teknik adam, tescil kararının adil olmayacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"LİGLERİN TESCİL EDİLMESİ SAÇMA BİR KARAR"

Biz Balıkesirspor olarak orta sırada bir takımız. Çok fazla ilgilendiren durum yok. Şampiyonluğa oynayan kulüplerimizin ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. 5-6 takım Süper Lig'e çıkma yarışında. Tescil edilmeyeceğini günler öncesinden biliyordum. Çok saçma karar olurdu zaten.

"EN AZ 1 AY LAZIM"

Oyuncular kondisyonlarını kaybetmeye yakın konuma gelecek. Evdeki çalışma, antrenman sahasıyla aynı olmayacak. En az 1 aylık çalışma süresi olması gerekiyor. Bizim büyük hedefimiz olmadığı için 20 günde halledebiliriz ama diğer takımlar için aynı durum geçerli değil.

"ŞAMPİYON OLAN TAKIM MUTLU OLMAZ"

Şampiyon olan takımların mutlu olacağını düşünmüyorum. Şu an kimsenin futbol konuşacak hali yok. İnsanlarımız vefat ediyor. Birçok hastamız var. Tabi ki futbol bizim işimiz ama gerçekten şu anda futbol düşünen var mıdır? Bence çok az.

"SERGEN AĞABEYİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

Yusuf Şimşek, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok istediğini de sözlerine ekledi. Şimşek bu konuyla ilgili, "Türk hocaların başarılı olmasını istiyorum. Sergen abinin de başarılı olmasını istiyorum. Beşiktaş'ta da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bu sene fazla gelişim gösterilmeyebilir ama kendi kuracağı ekiple daha iyi şeyler yapabilir." diye konuştu.