Yusuf Şimşek: Liglerin tescil edilmesi saçma bir karar olur
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, liglerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 44 yaşındaki teknik adam, liglerin şu anki sıralamayla tescil edilmesinin saçma bir karar olacağını ve şampiyon ilan edilecek takımın da bu durum nedeniyle mutsuz olacağını söyledi. İşte detaylar...
Liglerin geleceği hakkında bir yorum da Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten geldi. Futbol Arena'ya konuşan 44 yaşındaki teknik adam, tescil kararının adil olmayacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"LİGLERİN TESCİL EDİLMESİ SAÇMA BİR KARAR"
Biz Balıkesirspor olarak orta sırada bir takımız. Çok fazla ilgilendiren durum yok. Şampiyonluğa oynayan kulüplerimizin ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. 5-6 takım Süper Lig'e çıkma yarışında. Tescil edilmeyeceğini günler öncesinden biliyordum. Çok saçma karar olurdu zaten.
"EN AZ 1 AY LAZIM"
Oyuncular kondisyonlarını kaybetmeye yakın konuma gelecek. Evdeki çalışma, antrenman sahasıyla aynı olmayacak. En az 1 aylık çalışma süresi olması gerekiyor. Bizim büyük hedefimiz olmadığı için 20 günde halledebiliriz ama diğer takımlar için aynı durum geçerli değil.
"ŞAMPİYON OLAN TAKIM MUTLU OLMAZ"
Şampiyon olan takımların mutlu olacağını düşünmüyorum. Şu an kimsenin futbol konuşacak hali yok. İnsanlarımız vefat ediyor. Birçok hastamız var. Tabi ki futbol bizim işimiz ama gerçekten şu anda futbol düşünen var mıdır? Bence çok az.
"SERGEN AĞABEYİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"
Yusuf Şimşek, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok istediğini de sözlerine ekledi. Şimşek bu konuyla ilgili, "Türk hocaların başarılı olmasını istiyorum. Sergen abinin de başarılı olmasını istiyorum. Beşiktaş'ta da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bu sene fazla gelişim gösterilmeyebilir ama kendi kuracağı ekiple daha iyi şeyler yapabilir." diye konuştu.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 23:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yusuf Şimşek: Liglerin tescil edilmesi saçma bir karar olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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