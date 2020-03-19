Bursaspor geç açılıyor
Timsah attığı 43 golün yüzde 28’ini son 15 dakika ve uzatmalarda buldu.
Süper Lig'e dönmeyi çok isteyen 3. sıradaki Bursaspor'un gol istatistikleri dikkat çekiyor. Ligde 43 gol atan Timsah, bunların yüzde 28'ini son 15 dakika ve uzatmalarda kaydetti. Gollerin yüzde 53'lük kısmını ikinci yarılarda atan Bursa ekibi; ilk 15 dakikada 8, 16-30 dakikalar arası 3, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol attı. 46-60 dakikalar arası 9, 61-75 dakikalar arası 2, 76-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda ise 12 kez fileleri sarsmayı bildi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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