Bursaspor geç açılıyor

Süper Lig'e dönmeyi çok isteyen 3. sıradaki Bursaspor'un gol istatistikleri dikkat çekiyor. Ligde 43 gol atan Timsah, bunların yüzde 28'ini son 15 dakika ve uzatmalarda kaydetti. Gollerin yüzde 53'lük kısmını ikinci yarılarda atan Bursa ekibi; ilk 15 dakikada 8, 16-30 dakikalar arası 3, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol attı. 46-60 dakikalar arası 9, 61-75 dakikalar arası 2, 76-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda ise 12 kez fileleri sarsmayı bildi.