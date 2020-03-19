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19 Mart 2020, Perşembe
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geç açılıyor

Bursaspor geç açılıyor

Timsah attığı 43 golün yüzde 28’ini son 15 dakika ve uzatmalarda buldu.

'e dönmeyi çok isteyen 3. sıradaki 'un gol istatistikleri dikkat çekiyor. Ligde 43 gol atan Timsah, bunların yüzde 28'ini son 15 dakika ve uzatmalarda kaydetti. Gollerin yüzde 53'lük kısmını ikinci yarılarda atan Bursa ekibi; ilk 15 dakikada 8, 16-30 dakikalar arası 3, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol attı. 46-60 dakikalar arası 9, 61-75 dakikalar arası 2, 76-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda ise 12 kez fileleri sarsmayı bildi.

  1. 19.3.2020
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