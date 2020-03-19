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19 Mart 2020, Perşembe
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Bizde rehavet yok

Bizde rehavet yok

Ligde 3 hafta aradan sonra evinde Ümraniye'yi 2-0 yenerek toparlanan Hatay, maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 3 hafta aradan sonra evinde Ümraniye'yi 2-0 yenerek toparlanan Hatay, maçı hazırlıklarını sürdürdü. , "Lideriz ama hiçbir şey bitmedi. Geçen sezon bu kadro ligin kıyısından döndü. Rehavet yok" dedi.
  1. 19.3.2020
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