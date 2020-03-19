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19 Mart 2020, Perşembe
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Osmanlı’da 2

Osmanlı’da 2 kadro dışı

'da  ve bırakıldı.

'da ve bırakıldı. Şimşek'in Giresun maçında hakem Turgut Doman'a küfür ederek kırmızı kart görmesi, Deniz'in ise oyun sistemine uyum sağlayamadığı için bu karar alındığı açıklandı.
  1. 19.3.2020
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