Altay’da ayrılık

Altay devre arasında Nijerya'nın Akwa United'dan getirdiği Nijeryalı Aniekeme Okon'la yollarını ayırdı. 20 yaşındaki sağ kanat, hiç şans bulamamıştı. Son 5 maçta kadro dışında olan Leandrinho'nun da topun ağzında olduğu belirtildi.