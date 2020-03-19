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19 Mart 2020, Perşembe
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’da ayrılık

Altay’da ayrılık

 devre arasında 'nın 'dan getirdiği 'la yollarını ayırdı.

devre arasında 'nın 'dan getirdiği 'la yollarını ayırdı. 20 yaşındaki sağ kanat, hiç şans bulamamıştı. Son 5 maçta kadro dışında olan Leandrinho'nun da topun ağzında olduğu belirtildi.

  1. 19.3.2020
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