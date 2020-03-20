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20 Mart 2020, Cuma
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noktayı koydu

Altay noktayı koydu

şube sorumlusu , F.Bahçe’yi geri çeviren ’ın bu sezon sonuna kadar ’da kalacağını ifade etti.

'ın profesyonel şube sorumlusu , inançlarının günden güne arttığını belirtti. Liglerin ertelenmesinin son derece olumlu olduğunu belirten Bozok, F.Bahçe'den teklif alan 'ın geleceğiyle ilgili de konuştu. Önceliğin şampiyonluk olduğunu belirten Bozok, "Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yalçın hoca burada bir aklı olarak düşüldü. Biz işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz" diye konuştu.
  1. 20.3.2020
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