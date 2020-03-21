Tek hedef şampiyonluk

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, liglerin ertelenmesini ve sezonun geri kalanını değerlendirdi. Kararın doğru olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Karar açıklanınca otelden çıkıp tekrar evlere dağıldık. Daha önceden almamız lazımdı ama en azından geç de olsa tedbir alındı. Şimdi maçların ne zaman başlayacağının kararını bekleyeceğiz. Biz de ona göre planlama yapacağız" ifadesini kullandı.

BUNU ATLATACAĞIZ

Futbolculara bireysel program vereceklerini de söyleyen Altıparmak, "Maçlar normal seyrindeymiş hareket ediyoruz. Bu ligler bitecek. Daha önce de çok büyük badireler atlatıldı. Belki bunun gibi hiç olmadı ama bunu da atlatacağız" dedi. Liglerin tescil edilmesi tartışmalarıyla ilgili de yorum yapan Altıparmak, "Ligler tescil edilse de edilmese de biz şampiyon olacağız. Amacımız Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.

YABANCILAR KALACAK

Alınan erteleme kararının ardından futbolculara evlerinde kalmaları gerektiğini söylediklerini belirten Mehmet Altıparmak, "Aileleriyle birlikte evlerinden çıkmazlar. Futbolcular bu konularda çok bilinçli ve hassaslar. Yetkililerin söyledikleri şeyleri de yerine getiriyorlar" sözlerini sarf etti.