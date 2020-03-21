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21 Mart 2020, Cumartesi
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Akigo salı başlayacak

Akigo salı başlayacak

Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün tatil yapacak.

Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün tatil yapacak. Teknik direktör , " ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. 4 gün sonra devam edeceğiz" dedi.
  1. 21.3.2020
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