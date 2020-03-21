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21 Mart 2020, Cumartesi
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ev ödevi verdi

Menemen ev ödevi verdi

teknik direktörü , lige verilen arada oyunculara program verdiğini söyledi. Futbolcuların izinli olduğunu kaydeden Laleci, “Hepimiz için önceliğimiz sağlığımız. Futbolculara izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar” diye konuştu.

teknik direktörü , lige verilen arada oyunculara program verdiğini söyledi. Futbolcuların izinli olduğunu kaydeden Laleci, "Hepimiz için önceliğimiz sağlığımız. Futbolculara izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar" diye konuştu.

  1. 21.3.2020
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