Menemen ev ödevi verdi

Menemen teknik direktörü Cenk Laleci, lige verilen arada oyunculara program verdiğini söyledi. Futbolcuların izinli olduğunu kaydeden Laleci, "Hepimiz için önceliğimiz sağlığımız. Futbolculara izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar" diye konuştu.