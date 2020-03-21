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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay formunu korumak istiyor

Altay formunu korumak istiyor

Altay formunu korumak istiyor

1’inci Lig’de son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen süresiz arada ritmini bozmayacak.

Teknik direktör 'ın göreve gelmesiyle takımın çok iyi bir hava yakaladığını dile getiren Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Yükselen bir form grafiğimiz vardı. Salgın nedeniyle herkeste olduğu gibi oyunlarımızda da tedirginlikler var. Sağlıkları ve aileleri adına endişeleniyorlar. Ancak bu günleri atlatacağız. Aynı coşkuyla hep birlikte yeniden hedefe yürüyeceğiz" dedi.

Kulüp olarak futbolculara her zaman destek olduklarını ifade eden Bozok, "Oyuncularımız 'de evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve 'nun açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızdan en iyi şekilde neticelendirip 'e çıkacağız" diye konuştu. İzmir temsilcisinde pazartesi günü başlayacak antrenmanlar öncesi tesis ziyaretlere kapatılmıştı.

  1. 21.03.2020
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