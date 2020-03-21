Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.
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