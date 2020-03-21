Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı

'dan 'Evde kal' çağrısı

Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı

Akhisarspor , korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un , korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.

  1. 21.03.2020
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