Altay: Bu zorlu süreci atlatacağız - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Altay: Bu zorlu süreci atlatacağız

Altay: Bu zorlu süreci atlatacağız

Altay: Bu zorlu süreci atlatacağız

1. Lig takımlarından Altay, futbolcularına izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada 'ın oyunculara yarına kadar izin verdiği belirtilirken, "Futbolcularımızın sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız." dedi.

1. Lig takımlarından Altay, futbolcularına izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada 'ın oyunculara yarına kadar izin verdiği belirtilirken, "Futbolcularımızın sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcularımızın hepsi 'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız" ifadeleri kullanıldı.
  1. 22.3.2020
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