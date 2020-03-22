Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak

Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak

Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak

1’inci Lig’de bu sezon Play-Off hedefinden uzak kalan Altınordu’da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Devre arasında ’den kiralanan sol kanat Batuhan ve İttifak Holding Konyaspor’dan kiralanan sol bek Ali’nin yanı sıra ön libero Berkay, santrforlar Kemal ile Yasin, sol bek Ufuk ve iki sezondur sakatlık geçiren stoper Mehmet Enes, mayıs ayı sonunda serbest kalacak.

Yönetim kalan 6 haftalık periyotta sergileyecekleri performanslara göre bu futbolcularla ilgili kararlarını belirleyecek. Kurmaylar attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kemal'e yeniden anlaşmak için teklif sunacak. Kemal'in yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, diğer futbolcuların durumu da ilerleyen dönemde netlik kazanacak. Öte yandan teknik heyet koronavirüs salgını nedeniyle izinde olan tüm takıma bireysel çalışmaları için özel program verdi.

  1. 22.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN