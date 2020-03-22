Altınordu’da 7 futbolcuyla masaya oturacak
TFF 1’inci Lig’de bu sezon Play-Off hedefinden uzak kalan Altınordu’da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Devre arasında Göztepe’den kiralanan sol kanat Batuhan ve İttifak Holding Konyaspor’dan kiralanan sol bek Ali’nin yanı sıra ön libero Berkay, santrforlar Kemal ile Yasin, sol bek Ufuk ve iki sezondur sakatlık geçiren stoper Mehmet Enes, mayıs ayı sonunda serbest kalacak.
Yönetim kalan 6 haftalık periyotta sergileyecekleri performanslara göre bu futbolcularla ilgili kararlarını belirleyecek. Kurmaylar attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kemal'e yeniden anlaşmak için teklif sunacak. Kemal'in yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, diğer futbolcuların durumu da ilerleyen dönemde netlik kazanacak. Öte yandan teknik heyet koronavirüs salgını nedeniyle izinde olan tüm takıma bireysel çalışmaları için özel program verdi.
- 22.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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