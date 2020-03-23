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23 Mart 2020, Pazartesi
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Bunlar da geçer

Bunlar da geçer

Akhisarspor'un , “Bu ülke ne badireler atlattı. Bu günler de geçer. Yeter ki kurallara uyalım. Devletimiz her türlü önlemi alıyor. Biz destek verelim” dedi.

Dünyada hayatı durduran koronavirüs salgını, insanları tedirgin etmeye devam ederken, Akhisarspor , konuyla ilgili umut dolu açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "67 yaşındayım. Sokağa çıkma yasağına uyuyorum. Herkesi bu yasağa uymaya davet ediyorum. İnsanlarımız daha dikkatli olmalı. Bu olay ciddi bir iş. Çocuk oyuncağı değil. Birçok can kaybı yaşanıyor. Ölüm olmasa bile bu hastalık ağır bir şekilde atlatılıyor. Lütfen önemseyin" ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZ SIKI TEDBİR ALDI
Herkesin kişisel temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Vural, 'nin güçlü bir ülke olduğunu ve devletin bu konuda sıkı çalışmalar yaptığını kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu ülke ne badireler atlattı. Bu günler de geçer. Yeter ki kurallara uyalım. Devletimiz bizim için gerekli olan her türlü önlemi alıyor. Lütfen topyekün olarak buna destek verelim. Bize, 'Sokağa çıkmayın' diyorlarsa çıkmayın ki bu bela bir önce ülkemizden defolsun gitsin. Her şey yeniden normale dönsün" diye konuştu.

AKİGOLAR'DA START ZAMANI
Akhisar antrenmanlara yarın başlıyor. Yılmaz Vural'ın tesislerde kamp kurdu. Futbolcular, bugün son kez testten geçirilecek. Çalışmalar yine de tedbiren ayrı gruplar halinde yapılacak.

  1. 23.3.2020
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