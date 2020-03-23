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23 Mart 2020, Pazartesi
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güvenli

Türkiye güvenli

Altay’ın gol kralı Paixao, ’nin her açıdan güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Portekizli yıldız Marco Paixao Altay kulübünde ve 'de çok huzurlu bir hayat sürdürdüğünü belirtti. Geçen sezon 1. Lig'de gol kralı olan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 17 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor. En yakın takipçileri Mehmet Akyüz ve Rusescu'nun 8 gol önünde yer alan Paixao, sezon sonunda 'e yükselmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Ülkesinde konuşan tecrübeli futbolcu, "Türk Devleti her türlü tedbiri alıyor. En son yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanların çoğu eldiven ve maskeyle dolaşıyor. Gözlemime göre gerçekten dikkat ediyorlar" diye konuştu.
  1. 23.3.2020
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