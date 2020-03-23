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23 Mart 2020, Pazartesi
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Kurallara uymazsak futbola kavuşamayız

Kurallara uymazsak futbola kavuşamayız

Karagümrük teknik patronu , tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Karagümrük Teknik Direktörü kurallara uyulmadığı takdirde koronavirüs salgınının geçmeyeceğini ve futbola dönemeyeceklerini bildirdi. İnsanların evlerinde sıkıldığını bildiğini söyleyen Erdoğan, "Yapacak bir şey yok. Herkes sıkılıyor ama evde oturmamız gerekiyor. Kitap okuyun, gazete okuyun, film izleyin, bir şekilde zaman geçirin. Kurallara uymazsak ve salgını atlatamazsak sokağa çıkamayız. Bence bu durum herkese hayatın kıymetini bir kez daha gösterdi" yorumunu yaptı.
  1. 23.3.2020
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