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23 Mart 2020, Pazartesi
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Ligler 20 takımlı olsun

Ligler 20 takımlı olsun

Küme düşme kalkmalı’ diyen Es-Es’in hocası , 20 takımla kalitenin artacağını kaydetti.

hocası , bu sezon küme düşmenin kalkması gerektiğini belirtti. 'nın bu sezon için Finansal Fair-Play'i kaldıracağını söyleyen Özer, "Sezon başında 9 puanımız silinmeseydi şu anda 26 puanla 15. sırada olacaktık. Devre arasında da yabancılarımız gitmeyecekti. UEFA, FFP'yi kaldırıyorsa ve bizim cezalarımız silinmiyorsa o zaman küme düşme kaldırılmalı. Belki hem hem de 1. Lig 20 takımla oynanır. dünyanın en iyi ligi değil mi? 20 takımla kalite de artar. Daha çok maç oynanırsa bu sezon edilen zarar gelecek sezon karşılanır. Bu işten hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler kazanır. Aynı zamanda taraftarlar da tatmin olur" diye konuştu.
  1. 23.3.2020
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