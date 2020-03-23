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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Yücel İldiz: Kararlara saygılıyız

: Kararlara saygılıyız

Yücel İldiz: Kararlara saygılıyız

Şu anda bir kulübü çalıştırmayan , 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uyduğunu söyledi.

Şu anda bir kulübü çalıştırmayan , 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uyduğunu söyledi. İldiz, "Devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. 66 yaşındayım ve yasağa uyuyorum. Önce kendi sağlığımız sonra toplumumuzun sağlığı için alınan kararlara saygı duymalı ve uymalıyız. Hassas olmalıyız. Ailemle birlikte vakit geçiyorum. Bahçeli bir evimiz var. Genelde bahçedeyim, açık havadayım. Bol bol kitap okuyorum, film ve maç izliyorum. Şu anda 'nın 'nin Yakın Tarihi kitabını okuyorum. Bu süreç alışmadığımız için bize biraz zor oluyor ama sağlığımız için buna dayanmalıyız" sözlerini sarf etti.
  1. 23.3.2020
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