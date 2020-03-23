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23 Mart 2020, Pazartesi
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Oynamayı özledim

Oynamayı özledim

'un yıldızı , kendisinin de Türk halkı gibi futbolu özlediğini söyledi.

Adana Demirspor'un yıldızı , kendisinin de Türk halkı gibi futbolu özlediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, " camiasında oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ertelenme kötü oldu ama mecburiydi. İnsan sağlığı her şeyden önemli tabii. Ancak futbol oynamayı da çok özlüyoruz. Evde bireysel çalışıyoruz ama kesmiyor. İnşallah bir an önce bu hastalık atlatılır" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 23.3.2020
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