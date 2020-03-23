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23 Mart 2020, Pazartesi
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’da kontrat alarmı

Altınordu’da kontrat alarmı

Play-off hedefinden uzak kalan 'da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Play-off hedefinden uzak kalan 'da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. 'den kiralanan Batuhan ve 'dan kiralanan Ali'nin yanı sıra Berkay, Kemal, Yasin, Ufuk ve Mehmet Enes serbest kalacak. Yönetim kalan 6 haftalık periyotta sergileyecekleri performanslara göre bu futbolcularla ilgili kararlarını belirleyecek
  1. 23.3.2020
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