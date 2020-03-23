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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Mehmet Özdilek kasetleri izliyor

kasetleri izliyor

Mehmet Özdilek kasetleri izliyor

'un geçtikten sonra sadece 1 maça çıkan , evinde hem kendi takımının hem de rakiplerin maç kasetlerini izliyor.

'un geçtikten sonra sadece 1 maça çıkan , evinde hem kendi takımının hem de rakiplerin maç kasetlerini izliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan puan kayıplarını incelerken, hataların üzerinde duruyor. , Osmanlı, , , Altay ve Ümraniye ile karşılaşacak Erzurumspor'da Özdilek, önlemlerini buna göre alacak.
  1. 23.3.2020
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