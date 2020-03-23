Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı

'dan 'evde kal' çağrısı

Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı

1. Lig ekiplerinden , corona virüsüne karşı resmi twitter hesabından 'evde kal' çağrısında bulundu.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara yaptığı evde kal çağrısına platformlarından destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kulübü, resmi twitter hesabının kullanıcı adının yanına #EvdeKal uyarısını ekledi. Corona virüsüne karşı önlem için uyulması gereken 14 kuralı hatırlatan paylaşımda, "Daha sağlıklı bir ülke ve daha mutlu bir hafta için uygulamamız gereken kuralları lütfen hatırlayalım. Risk değil, önlem alalım. Unutmayalım ki sağlık her şeydir" mesajına yer verildi.

Öte yandan siyah-kırmızılı camianın duyarlı paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı.

Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 10:14
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