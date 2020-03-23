Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, corona virüsüne karşı resmi twitter hesabından 'evde kal' çağrısında bulundu.
Corona virüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı evde kal çağrısına sosyal medya platformlarından destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor Kulübü, resmi twitter hesabının kullanıcı adının yanına #EvdeKal uyarısını ekledi. Corona virüsüne karşı önlem için uyulması gereken 14 kuralı hatırlatan paylaşımda, "Daha sağlıklı bir ülke ve daha mutlu bir hafta için uygulamamız gereken kuralları lütfen hatırlayalım. Risk değil, önlem alalım. Unutmayalım ki sağlık her şeydir" mesajına yer verildi.
Öte yandan siyah-kırmızılı camianın duyarlı paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 10:14
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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