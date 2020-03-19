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19 Mart 2020, Perşembe
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Ligde en kırmızı hafta yaşandı

Ligde en kırmızı hafta yaşandı

1. 'de en çok gösterilen hafta, seyircisiz oynanmaya başlanan 28. Hafta oldu.

1. 'de en çok gösterilen hafta, seyircisiz oynanmaya başlanan 28. Hafta oldu. Toplam 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Ligin 15 ve 17. haftasında 6'şar kırmızı kart çıkmıştı. Toplam sayı 76'ya yükselirken; (9), Bursa (7) ve Osmanlı (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.

  1. 19.3.2020
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