Ligde en kırmızı hafta yaşandı
TFF 1. Lig'de en çok kırmızı kart gösterilen hafta, seyircisiz oynanmaya başlanan 28. Hafta oldu.
TFF 1. Lig'de en çok kırmızı kart gösterilen hafta, seyircisiz oynanmaya başlanan 28. Hafta oldu. Toplam 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Ligin 15 ve 17. haftasında 6'şar kırmızı kart çıkmıştı. Toplam sayı 76'ya yükselirken; Adana (9), Bursa (7) ve Osmanlı (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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