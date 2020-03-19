Ligde en kırmızı hafta yaşandı

TFF 1. Lig'de en çok kırmızı kart gösterilen hafta, seyircisiz oynanmaya başlanan 28. Hafta oldu. Toplam 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Ligin 15 ve 17. haftasında 6'şar kırmızı kart çıkmıştı. Toplam sayı 76'ya yükselirken; Adana (9), Bursa (7) ve Osmanlı (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.