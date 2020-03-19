Direkt çıkacağız
Adana Demir Başkanı Murat Sancak: Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig’e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok.
TFF 1. Lig'de topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'e direkt yükselmek istediklerini söyledi. Sancak, "Hedef belli. Ligi ilk iki sırada tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşünce yok. Son maça kadar mücadele edeceğiz. Ligin sonuna 6 maçımız kaldı. Son saniyeye kadar mücadelemiz sürecek. İlk hedefimiz her zaman direkt Süper Lig oldu, son maça kadar bu hedefimiz var. Camiamızın beklentisi büyük. 25 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Koronavirüs nedeniyle TFF'nin aldığı 'maçların seyircisiz oynanma kararının' arkasında olduklarını söyleyen Sancak, "İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Biz de Adana Demirspor Kulübü olarak alınan bu kararı destekliyoruz. Bu süreçte seyircisiz oynamak en doğrusu" diye konuştu.
6 MAÇIN 4'Ü İÇERİDE
Adana Demir, bitime 6 hafta kala 4 maçını evinde oynayacak. Sırasıyla Osmanlı ve Giresun'u ağırlayacak Mavi Şimşekler, Erzurum'a gidecek. Altay'ı konuk edip, Ümraniye'de olacak ve son hafta evinde İstanbul ile sezonu kapatacak.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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