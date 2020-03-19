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19 Mart 2020, Perşembe
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Direkt çıkacağız

Direkt çıkacağız

Demir Başkanı : Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt ’e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok.

1. Lig'de topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan 'da Başkan , ilk iki sırada yer alarak 'e direkt yükselmek istediklerini söyledi. Sancak, "Hedef belli. Ligi ilk iki sırada tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşünce yok. Son maça kadar mücadele edeceğiz. Ligin sonuna 6 maçımız kaldı. Son saniyeye kadar mücadelemiz sürecek. İlk hedefimiz her zaman direkt Süper Lig oldu, son maça kadar bu hedefimiz var. Camiamızın beklentisi büyük. 25 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Koronavirüs nedeniyle TFF'nin aldığı 'maçların seyircisiz oynanma kararının' arkasında olduklarını söyleyen Sancak, "İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Biz de Demirspor Kulübü olarak alınan bu kararı destekliyoruz. Bu süreçte seyircisiz oynamak en doğrusu" diye konuştu.

6 MAÇIN 4'Ü İÇERİDE

Adana Demir, bitime 6 hafta kala 4 maçını evinde oynayacak. Sırasıyla Osmanlı ve Giresun'u ağırlayacak Mavi Şimşekler, Erzurum'a gidecek. Altay'ı konuk edip, Ümraniye'de olacak ve son hafta evinde İstanbul ile sezonu kapatacak.

  1. 19.3.2020
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