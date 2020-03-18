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18 Mart 2020, Çarşamba
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’da iki yolcu

Altay’da iki yolcu

1. Lig’de cuma günü evinde Akhisarspor’la Play-Off yolunda oynayacağı kritik maça odaklanan ’da iki futbolcuya yol göründü. Yönetim devre arasında Nijerya’nın Akwa United ekibinden transfer edilen Nijeryalı Aniekeme Okon’la yollarını ayırdı.

20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu siyah-beyazlı takımda 1 kez bile forma şansı bulamadı. 'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Okon'un teknik direktör 'ın raporuyla gönderildiği öğrenildi.

ekibinde tecrübeli golcü Leandrinho'nun da topun ağzında olduğu belirtildi. Ligde 24'üncü haftadaki deplasmanında sergilediği kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı futbolcu da teknik patron Koşukavak'ın gözünden düştü. Son 5 maçta kadroya alınmadan 33 yaşındaki Brezilyalı'nın dizindeki sakatlık nedeniyle yönetimden izin aldığı öğrenildi. Altay, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leandrinho ile yeniden anlaşmayı düşünmüyor.

  1. 18.03.2020
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