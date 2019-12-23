Timsah kayıp
Timsah yeni hocası İbrahim Üzülmez ile çıktığı ilk maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. 36’da Seleznyov ile öne geçen yeşil-beyazlılar 66 ve 75’te golleri yedi.
Şampiyonluk iddiasıyla başladığı ligde istediği istikrarlı sonuçlar alamayan Bursaspor, Yalçın Koşukavak'ı gönderip İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Yeni hocasıyla ligdeki ilk maçına Menemen karşısında çıkan Timsah 36. dakikada öne geçti. Korner kullanan yeşil- beyazlılarda Burak Kapacak'ın şutuna Yevhen Seleznyov diziyle müdahale ederek fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti. 66. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası dışından müthiş bir gol attı: 1-1. 75'te Ercan Coşkun savunmadan 60 metrelik pas attı Ali Özgün bitirdi: 2-1.
ÜZÜLMEZ SiFTAH YAPTI
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımının başında ilk maçına çıktı. Üzülmez, "Öne geçip kaybetmemeliydik" dedi.
ÇOK MUTLUYUM
Menemen'in galibiyet golünü atan Ali Özgün çok mutlu olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki santrfor, "Bursaspor'un savunma arkasına atılan toplarda zaafiyet yaşadığını biliyorduk. Bunu iyi değerlendirdik. 3 puan çok iyi oldu" dedi.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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