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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Timsah kayıp

Timsah kayıp

Timsah yeni hocası ile çıktığı ilk maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. 36’da Seleznyov ile öne geçen yeşil-beyazlılar 66 ve 75’te golleri yedi.

Şampiyonluk iddiasıyla başladığı ligde istediği istikrarlı sonuçlar alamayan , 'ı gönderip 'i getirmişti. Yeni hocasıyla ligdeki ilk maçına Menemen karşısında çıkan Timsah 36. dakikada öne geçti. Korner kullanan yeşil- beyazlılarda Burak Kapacak'ın şutuna Yevhen Seleznyov diziyle müdahale ederek fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti. 66. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası dışından müthiş bir gol attı: 1-1. 75'te Ercan Coşkun savunmadan 60 metrelik pas attı bitirdi: 2-1.

ÜZÜLMEZ SiFTAH YAPTI

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımının başında ilk maçına çıktı. Üzülmez, "Öne geçip kaybetmemeliydik" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Menemen'in galibiyet golünü atan Ali Özgün çok mutlu olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki santrfor, "Bursaspor'un savunma arkasına atılan toplarda zaafiyet yaşadığını biliyorduk. Bunu iyi değerlendirdik. 3 puan çok iyi oldu" dedi.

  1. 23.12.2019
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