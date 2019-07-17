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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Timsah’ta tehlike geçti

Timsah’ta tehlike geçti

'da Başkan ve ekibi bir taraftan transfer tahtasını açmaya çalışırken bir taraftan da yeni transferler için yoğun mesai harcıyor.

Yaklaşık 1 ay önce serbest kalmak amacıyla, alacağı olan 600 bin TL için kulübe ihtar gönderen 'un A milli oyuncusu Umut Meraş için son ödeme günü geçtiğimiz cumaydı... Meraş ve menajeriyle ihtarı geri çekmesi için görüşmeler yapan ancak girişimlerden sonuç alamayan Mestan, 23 yaşındaki sol bekin istediği 600 bin TL'yi yoğun bir mesainin ardından hesabına yatırdı. Tehlike geçmiş oldu.
  1. 17.7.2019
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