Bursaspor "kabus"tan uyandı
04 Mart 2019, Pazartesi
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"kabus"tan uyandı

Bursaspor "kabus"tan uyandı

'de 9 maçtır galip gelemeyen , Demir Grup 'u 3-2 mağlup ederek, galibiyet hasretini sona erdirdi.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda 24. hafta maçında ağırladığı Demir Grup 'u 90+7'nci dakikada 'nın attığı golle yenen , 9 maç sonra galip geldi.

En son galibiyetini 2 Aralık'ta karşısında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

90 günlük özlemin ardından tekrar galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor, 2019 yılının da ilk galibiyetine imza attı.

Bursa temsilcisi aldığı 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.

2 GOL BULUNCA KAYBETMİYOR
Ligde 5 galibiyeti bulunan Bursaspor, ikinci golü bulduğu bütün maçları kazandı.

Bursa ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0, Akhisarspor'u deplasmanda 4-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-1 ve son olarak da u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar diğer galibiyetini ise MKE Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup ederek aldı.

TÜRK OYUNCULAR ATTI, BURSASPOR KAZANDI
Bursaspor aldığı 5 galibiyette toplam 12 gol sevinci yaşadı. Bu 12 golün 7'si Türk oyunculardan geldi.

Galibiyet aldığı her maçta Türk oyuncularından gol katkısı alan yeşil-beyazlılarda, Umut Meraş 2, Aytaç Kara 2, Umut Nayir 2 ve Ramazan Keskin de bir kez fileleri havalandırdı.

  1. 04.03.2019
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