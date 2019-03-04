Bursaspor'da gol yükünü orta alan oyuncuları sırtlıyor
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor Haberleri Bursaspor'da gol yükünü orta alan oyuncuları sırtlıyor

'da gol yükünü orta alan oyuncuları sırtlıyor

Bursaspor'da gol yükünü orta alan oyuncuları sırtlıyor

Bu sezon forvet oyuncularından dilediği verimi alamayan , orta alan oyuncularıyla sonuca gitti. Atılan gollerin yüzde 59'unda oyunun ikinci bölgesinde görev alan oyuncuların imzası bulunurken, da kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.


'de , Demir Grup Sivasspor karşısında 439 dakika sonra 'nun rakip fileleri havalandırmasıyla gol sevinci yaşarken, bu sezon gol yükünü özellikle orta alan oyuncularının çekmesi dikkat çekti. Ligde şu ana dek 22 gol kaydeden yeşil beyazlılarda bu gollerin 13'ü orta alan oyuncularından geldi. Böylelikle 'nın öğrencileri, gol katkısının yüzde 59'unu bu bölgedeki oyuncularından alırken, forvet oyuncularının da yetersiz kalması ise öne çıktı. Ligde Umut Nayir 925 dakikada 3 gol, Diafra Sakho ise 834 dakika yalnızca 2 gol kaydedebildi.

AYTAÇ KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR
Yeşil beyazlılarda bu sezon ön plana çıkan oyuncu ise oldu. Kariyerinin en golcü sezonuna henüz 23'üncü haftada ulaşan deneyimli orta alan oyuncusu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Aytaç böylelikle takımının da en golcü oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon da başarılı bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, Evkur 'da sezonu 4 gol 5 asist ile tamamlamıştı. Bu sezon ise Aytaç'ın gollerinin yanı sıra bir de asisti bulunuyor.
Aytaç'ın dışında diğer orta alan oyuncuları Iasmin Latovlevici (3), Yusuf Erdoğan (1), Allano Lima (1), Ramazan Keskin (1), Abdullahi Shehu (1), Henri Saivet (1) de gol sevinci yaşadı.

  1. 04.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'da gol yükünü orta alan oyuncuları sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN