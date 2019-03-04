Süper Lig'de günün özeti! (03.03.19)
04 Mart 2019, Pazartesi
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'de günün özeti! (03.03.19)

Süper Lig'de günün özeti! (03.03.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

AYTAÇ KARA'DAN ŞAMPİYON MESAJI

Sivas karşısında 90+7'de 'a zaferi getiren , konuk ekibin taraftarının 'Bursa kümeye' tezahüratlarına tepki gösterdi. Kara, "Ne olursa olsun Bursaspor, Türkiye'nin şampiyon takımıdır. İnşallah kimse unutmaz ve ona göre davranır" ifadelerini kullandı.

KRAVETS'TEN 3. GOL TEPKİSİ

Kayseri'nin Ukraynalı golcüsü Artem Kravets, maçında attıkları üçüncü golün çalındığını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kravets, "3. golümüz çalındığı için çok üzgünüm ve kızgınım. Destekleri için tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum" paylaşımını yaptı.

SİVAS'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Bursa'dan puansız ayrılan 'da kötü gidişat sürüyor. 'de 9 haftadır kazanamayan rakibine 3-2 yenilen Yiğido, üst üste 3. kez sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta sahasında, kendisi gibi haftayı puansız kapatan 'u konuk edecek.

KASIMPAŞA'DA MORAL YEMEĞİ

Ligde 6 haftadır sahadan puansız ayrılan 'da, Başkan , takımıyla yemekte bir araya geldi. Başkan Ciner, "Başınızda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri var. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AKHİSAR'DA KRİTİK RANDEVU

Türkiye Kupası'nda dolu dizgin giden fakat ligde sonuncu sıraya demir atan Akhisar, bugün Alanya'yı eli boş gönderip yeni bir sayfa açmak istiyor. Akigo'da sakat olan Mustafa, Dany, Eray, Güray, Lopes ve kadro dışı kalan kaleci Fatih'in yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek.

  1. 4.3.2019
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