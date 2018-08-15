Bursaspor’un İngiliz ekibi Newcastle United'dan 1 yıllığına kiraladığı Henri Saivet, İstanbul’a geldi.
- 15.8.2018 17:30
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
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ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
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canfb aykut ligi tanıyordu da noldu? 3 kupa falan mı kazandırdı geçen sene de biz görmedik.
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Volkan Demirel yaktı!
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Enda Yediği iki golü de içerdeki ve dışardaki ortalama bir kaleci yemez. Canları sağolsun ama Isla, Dirar, Valbuena, Ozan, Salih facialar
Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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