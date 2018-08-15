Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’un yeni transferi ’a geldi

    Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi

    ’un İngiliz ekibi 'dan 1 yıllığına kiraladığı Henri Saivet, ’a geldi.

    Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın 'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi 'da bulunan Saivet'i 1 yıllığına kiraladı. Her konuda anlaşma sağlanan 27 yaşındaki oyuncu, 'a geldi. Ardından Bursa'ya gidecek olan Saivet'in yapılacak son görüşmelerin ardından yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçeceği ve akşam saatlerinde yapılacak antrenmana katılacağı bildirildi.
    1. 15.8.2018 17:30
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