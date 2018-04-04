Bursaspor, Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, rakibine iç sahada ezici bir üstünlük kurdu. İki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç bulunmazken, özellikle Bursaspor bu sezon başarılı iç saha görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çizen Bursaspor, pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu kritik randevu için hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekibin, sahasında oynadığı maçlarda İstanbul ekibine karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Şu ana kadar rakibini 11 resmi maçta sahasında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 9'unda kazanan taraf olurken, yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aynı zamanda Kasımpaşa'yı evindeki son 3 maçta da mağlup etmeyi başardı.
GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK
İki takımın zorlu randevularında en farklı galibiyeti Bursaspor, yine bir iç saha maçında elde etti. Yeşil-Beyazlı ekip, 1996-97 sezonunda oynanan mücadeleyi 6-1'lik skor ile kazanmıştı. Rakibini evinde ağırladığı 11 maçta da gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, sahasında üst üste kazandığı son 3 mücadelede ise Kasımpaşa ağlarına 10 gol bırakırken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. İki takım arasında hazırlık maçları da dahil olmak üzere toplamda 28 maçta ise golün çıkmadığı bir mücadelenin olmaması dikkat çekti.
Bu sezon iç sahada sergilediği performansla öne çıkan ve puanları toplayan Bursaspor, sahasında oynadığı son 2 lig maçını da kazanmasını bildi. Ancak aynı grafiği dış saha maçlarına yansıtmakta zorlanan yeşil beyazlılar, ligde topladığı 33 puanın 25'ine evindeki mücadelelerde ulaştı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
-
İmparator işi motivasyon!
Toplam 2
Yorum
Terim Style Terim'in tek taktigi ki zaten motivasyon... baska bir bildigi yok varsa yoksa gaz. Oyuncular iyise tutuyor yoksa milli takim gibi oluyor..
-
Valencia kancası!
Toplam 4
Yorum
Ya hep ya hiç Talisca'nin formu çok düzensiz. Milli takim Dünya kupasi secmeleri varken üstüne katarak oynuyor ama bazi dönem kosmuyor bile. disiplinsiz..
-
Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca bu şekilde milleti uyuttuğunu sanır.Alt yapılardan,gençlerden Sinan Gümüş benzeri bir forvet çıkaramadı ..Kim uğraşacak ki .?
Bursaspor'dan evinde Kasımpaşa'ya ezici üstünlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.