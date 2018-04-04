Batalla geri sayımda – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    geri sayımda

    <a href="/index/batalla?id=c63565df-f9e1-405b-8a01-5175c1164860" class="" rel="tag">Batalla</a> geri sayımda

    'da sezon sonu ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız 'nın, 'da son iki maçı kaldı.

    'da sezon sonu ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız 'nın, 'da son iki maçı kaldı. maçında cezası sebebiyle oynamayacak deneyimli kaptan, iç sahada ve maçlarında son kez taraftarların karşısına çıkacak. ile 2009-2010'da 'de şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki maestro, kulüp kariyerine adını altın harflerle yazdırdı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN