Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    , 'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesislerinde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda minyatür kalede kontrol-pas oyunu ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:23
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