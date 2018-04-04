Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Özlüce Tesislerinde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda minyatür kalede kontrol-pas oyunu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.