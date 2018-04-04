Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesislerinde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda minyatür kalede kontrol-pas oyunu ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.