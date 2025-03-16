Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo final maçında Akbaş, 1 numaralı seribaşı Faslı boksör Widad Bertal ile karşılaştı.

İlk raundu 5-0 alan Hatice, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı.

Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.

İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.