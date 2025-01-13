ABD'de UFC yıldızına "ırkçı" muamele! Khabib Nurmagomedov uçaktan zorla indirildi

ABD'de yaşanan olay kısa süre içerisinde büyük tepki topladı. Dünyaca ünlü UFC yıldızı Khabib Nurmagomedov, ABD'de yaşadığı olayı sosyal medya kanallarından açıkladı.

Ortaya çıkan videonun ardından paylaşım yapan dövüşçü, "Bana sorularla gelen hanımefendi en başından beri çok kabaydı, çok iyi İngilizce konuşsam da, her şeyi anlamış olup yardım etmeyi kabul etsem de, beni koltuğumdan kaldırmakta ısrar etti." dedi.

Aktarılana göre havayolu şirketinde çalışan görevli kadın, Khabib'e çıkış kapısının yanında oturduğu için acil bir durumda yapması gerekenleri anlattı. Bu sorumluluğu almak isteyip istemediğini sordu ve Khabib'den "Evet" cevabını alsa da koltuğunu değiştirmekte ısrar etti.

Bunun üzerine çıkan gerginliğin ardından Khabib, uçaktan zorla indirildi.

"IRKSAL BİR SEBEBİ Mİ VARDI?"

Bunun sebebi neydi? Irkçı yaklaşım veya başka bir şeyden kaynaklı mı böyle davrandılar bilmiyorum ama 2 dakikalık konuşmanın ardından güvenliği çağırdı ve uçaktan indirildim. 1,5 saat sonra başka bir havayoluna binip gideceğim yere doğru yola çıktım. Sakin ve saygılı kalmaya çalıştım. Havayolu şirketinin çalışanları bir dahaki sefere daha iyisini yapabilir ve müşterilere karşı daha nazik olabilirler.