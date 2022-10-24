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Dünya Boks Şampyonu Andrew Tate Müslüman olduğunu açıkladı!

Dünyaca ünlü boksör Andrew Tate, Müslümanlığa geçtiğini duyurdu. Andrew Tate'in, Müslümanlığı kabul etmesinin ardından, namaz kılarken görüntüleri ortaya çıktı. İşte Andrew Tate'in Müslüman olmasına dair bilgiler...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:59
Dünya Boks Şampyonu Andrew Tate Müslüman olduğunu açıkladı!

ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı.

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.

Net serveti 3 milyon dolar
Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

ANDREW TATE KİMDİR?
Emory Andrew Tate bir İngiliz-Amerikan kickboksçu, yorumcu ve iş adamıdır. Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonluğu elde etti. Washington DC'de doğdu ve çocukluğunun bir bölümünü burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle İngiltere'ye gitti. Emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı.

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