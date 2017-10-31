Avrupa Şampiyonu'na davullu zurnalı karşılama

33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda mücadele eden milli takım sporcularından Karslı Tuğrulhan Erdemir'in, 64 kiloda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemesi Kars'ta büyük heyecan yaşattı. Erdemir'i Kars'a gelişinde Harakani Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, şube müdürleri ve yardımcı antrenör Kıvanç Buru, Erdemir'in ailesi ve vatandaşlar karşıladı.



Burada halkla kucaklaşan Tuğrulhan Erdemir daha sonra araç konvoyuyla şehir turu attı. Elindeki madalyasıyla halkı selamlayan Erdemir'i evine geldiğinde de vatandaşlar yalnız bırakmadı. 'Hayırlı olsun'a eve gelenlere Erdemir'in ailesi tarafından tatlı ikram edildi. Tuğrulhan Erdemir, "Öncelikle Kars halkına teşekkür ediyorum beni karşıladıkları için. Daha önceden gençler dünya şampiyonu olmuştum şimdi de Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyuz ve sevinçliyiz. İnşallah olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterip olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat da, "Gençleri tebrik ediyoruz, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyoruz. Ailelerinin destek vermesiyle bu başarılar artıyor. Bir boksörümüz daha vardı Necat Ekinci. O da son maçında elendi. Tuğrulhan Erdemir zaten şampiyon. Önümüzde 2020 olimpiyat oyunları var. İnşallah her iki sporcumuzu da olimpiyatlarda görmekten kıvanç duyacağız. Çalışıyorlar, çalışacaklar. Tuğrulhan'a da Necat'a da güveniyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çektirip ülkemize altın madalya getireceklerdir. Ben şimdiden tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.