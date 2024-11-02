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Haberler Bodrum FK

Volkan Demirel rotayı çizdi

Bodrum’un yeni çalıştırıcısı Volkan Demirel: Uzun vadede büyük işler yapacağız.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Volkan Demirel rotayı çizdi

Bodrum FK, yarın evinde Alanya'yı ağırlayacak. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Volkan Demirel, Alanya maçı öncesinde iddialı konuştu. Demirel, "Kısa vadede değilse de uzun vadede çok büyük işler yapacağız. Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. Yıkmadan, dökmeden olabilenin üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Tüm futbolseverleri maça bekliyoruz" dedi.

AİDİYET DUYGUSU HİSSEDİYORUM

Demirel, Bodrum'a aidiyet duygusu hissettiğini belirtti. Demirel, "Buraya aidiyet duygusu hissediyorum. 20-25 senedir buraya giden gelen bir misafir gibiyim ama artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, antrenörüm" dedi.

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