İsmet Taşdemir'den Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig'de sezonun 10'uncu haftasında Bodrum FK, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibiyle ilk kez karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Bordum FK'da tekni direktör İsmet Taşdemir ve takımın önemli isimlerinden Gökdeniz Bayrakdar, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı bulunan Gökdeniz ve Cenk'in iyileştiği, Seferi'nin cezasının sona erdiği Bodrum ekibinde iç sahada son dakikada kaybedilen Çaykur Rizespor maçını da değerlendiren İsmet Taşdemir, "Rizespor önünde yediğimiz gole kadar doğru oynadık. Doğru oynayan bir takımın gidişatını bozmak doğru gelmedi. Net pozisyon vermeden maçı mağlup bitirdik. Bunun için üzgünüz ama lig bitmiyor, devam ediyor" diye konuştu. Taşdemir, Fenerbahçe maçı öncesi, "Bizim takımımızın oyuncu kapasitesi belli. Oyuncularımızdan maksimum performans almaya çalışıyoruz. Bunu her maç için yapıyoruz. Fenerbahçe önünde de maksimum performansımızı sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖKDENİZ HAZIR

Bodrum FK'da geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan, apandisit ameliyatı olduğu için son maçlarda forma giyemeyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe randevusu öncesi hazır duruma geldi. Gökdeniz, "3 haftalık bir sakatlık sürecim vardı, döndüğüm için mutluyum, inşallah takımıma katkı vereceğim. Fenerbahçe maçında inşallah hocam şans verirse kadroda olacağım için mutluyum. Fenerbahçe maçında inşallah istediğimiz sonucu alıp Bodrum'a döneriz. Yeni sakatlıktan döndüm ve dönene kadar iyi çalıştığımı düşünüyorum. Eksiklerim var ama ilerleyen haftalarda daha da hazır olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.